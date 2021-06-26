 

ВМС США объявили о скором заходе американского эсминца в Черное море

26.06.2021, 13:36, Новости дня
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Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross) направляется в Черное море, где пройдут многонациональные военные учения «Си бриз – 2021» (Sea Breeze – 2021), сообщил Шестой флот ВМС США.

«Американский ракетный эсминец USS Ross отправился (…) в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze [ВМС] более чем 30 стран со всего мира», – передает ТАСС.

В пресс-службе американского посольства на Украине ранее сообщили, что в учениях примут участие 32 страны, в том числе США. В маневрах будут участвовать 5 тыс. военнослужащих, планируется задействовать 32 корабля и 40 самолетов.

Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу РФ вблизи Крыма.



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