Вспоминаем Арсения Тарковского: поэт и переводчик с трудной судьбой

Двадцать пятого июня исполняется сто четырнадцать лет со дня рождения выдающегося русского поэта, известность к которому пришла только по достижении им пятидесятилетия. Арсений Тарковский был дружен с Анной Ахматовой, состоял в переписке с Мариной Цветаевой. «Последний поэт Серебряного века» – так говорили о нем.

Годы безвестности

В продолжение многих лет поэт и переводчик с европейских и восточных языков для широкого читателя оставался безвестным. Первую публикацию его сборника стихотворений «Перед снегом» (1962) Анна Ахматова назвала «драгоценным подарком». Молодое поколение нынешних читателей также плохо знакомо с его творчеством. А между тем произведения поэта, исполненные классической ясности и мудрости, прозвучали в культовых фильмах его знаменитого сына – кинорежиссера Андрея Тарковского: «Ностальгия», «Зеркало», «Сталкер». А кто не помнит великолепное исполнение Софией Ротару песни «Вот и лето прошло»? Музыку к ней сочинил композитор Александр Суханов, а в качестве текста использовано одноименное стихотворение Тарковского, написанное им в 1967 году.

Судьбу Арсения Тарковского, сравнивая ее с судьбами других поэтов «Серебряного века», перемолотыми жерновами послереволюционного безвременья, исследователи считают в определенной степени мягкой. Ее трагизм лишь в одном: с самого начала апологеты официальной идеологии вытеснили поэта на задворки литературы и заставили прозябать в безвестности.

Заслуги поэта «благодарным отечеством» были отмечены лишь после его смерти: в ноябре 1989-го ему посмертно присудили Государственную премию за его книгу «От юности до старости».

Коротко о нем: детство, юность, начало карьеры

Будущий поэт появился на свет в 1907-м в дворянской семье. Его родина – г. Елисаветград (ныне Кропивницкий) в Херсонской губернии. Его отец был банковским служащим, журналистом и поэтом. Мать преподавала в воскресной школе и частных училищах.

Помимо Арсения, в семье подрастал еще один сын – Валерий, который погиб в Гражданскую. В раннем детстве под руководством отца Арсений написал свои первые стихи. Отец водил детей на поэтические вечера, обучал их иностранным языкам. Начальное образование будущий поэт получил в местной частной гимназии.

В 1921-м, обучаясь в Единой трудовой школе, Арсений вместе со своими товарищами составил акростих антиленинского содержания и опубликовал его в местной газете. Все авторы были арестованы. Поэту удалось бежать из-под стражи, после чего он скитался по разным городам Украины, осваивая новые профессии и продолжая писать стихи.

В 1925-м он поступил на Высшие литературные курсы в Москве. Из-за безденежья проживает у своего наставника Георгия Шенгели, который многому его научил и помог устроиться на работу в газету «Гудок», где молодой литератор печатает свои стихи и памфлеты.

В 1931-м поэт начинает работать на Всесоюзном радио в качестве сценариста. После выхода пьесы «Стекло» Тарковского уволили с работы по обвинению в мистицизме. Он стал работать переводчиком с восточных языков в Государственном литературном издательстве. В 1940-м Тарковский был принят в Союз писателей СССР.

Великая Отечественная

Ввиду слабого здоровья поэту отказывали в прошениях отправить его на фронт. Однако в декабре он был все же направлен военным корреспондентом в действующую армию. Писал репортажи и стихи. Одним из его известных произведений тех лет является «Гвардейская застольная». В 1943-м был награжден орденом Красной Звезды.

Тарковский показал себя способным поэтом. Его перу принадлежат десятки поэм и стихов, посвященных героям нашей армии. Своими поэмами, стихами, рифмованными шапками, сатирой и юмором, печатаемым регулярно в газете, тов. Тарковский прививал бойцам любовь к Родине и ненависть к врагу. Прославляя героев, он воодушевлял бойцов на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками… Очень часто во время боев Тарковский находился среди красноармейцев передовых подразделений и, рискуя жизнью, собирал материал о героях. И на передовой линии под огнем противника Тарковский ведет себя мужественно, находит возможность работать и в этой обстановке. (Из наградного листа о награждении Арсения Тарковского орденом Красной Звезды.)

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В результате ранения в 1943-м потерял ногу.

О его личной жизни

Поэт женился трижды. Его первой супругой была студентка литературных курсов Мария Вишнякова. Брак длился с 1928 по 1940 г. В семье выросло двое детей: сын Андрей (впоследствии ставший известным кинорежиссером) и дочь Марина. Вторая супруга – Антонина Бохонова, отношения с которой до брака длились около десяти лет. С третьей женой, Татьяной Озерской, переводчицей по специальности, поэт познакомился на войне. В браке с ней (с 1946-го) он прожил до конца своих дней.

Литературная деятельность

После ранения он продолжал писать стихи, с которыми выступал в домах культуры, занимался переводами и готовил к печати сборник своих стихов. После разгромного постановления партии, в котором было названо пустым и бессодержательным творчество А. Ахматовой и М. Зощенко, книгу Тарковского также посчитали непатриотичной и отклонили. Его стихи перестали печатать.

В 1962-м вышел его сборник «Перед снегом», публикацию которого подготовили жена и писатель В. Вятрович.

Сын поэта Андрей сказал об отце так:

Мой отец, конечно, сегодня — самый большой русский поэт. Вне всяких сомнений. С огромным духовным зарядом. Поэт, для которого самое важное — его внутренняя духовная концепция жизни. Он никогда не писал ничего, чтобы прославиться.

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Он неоднократно использовал стихи отца в своих фильмах. В 1960-х были выпущены и другие поэтические сборники Тарковского. К поэту пришла известность.

Последние годы

В последние годы Арсений Александрович бы обласкан державой. Его выпускали в зарубежные командировки, приглашали на вечера поэзии, отметили множеством престижных наград, в том числе Государственной премией (посмертно). Поэт умер 27 мая 1989-го. Похоронен на кладбище в Переделкино.

“Первые свидания”

В этом шедевре лирики Тарковского, написанном в 1962-м, перед читателем предстает особый мир. Это мир, который преобразила любовь:

Свиданий наших каждое мгновеньеМы праздновали, как богоявленье,Одни на целом свете. Ты былаСмелей и легче птичьего крыла,По лестнице, как головокруженье,Через ступень сбегала и велаСквозь влажную сирень в свои владеньяС той стороны зеркального стекла.Когда настала ночь, была мне милостьДарована, алтарные вратаОтворены, и в темноте светиласьИ медленно клонилась нагота,И, просыпаясь: «Будь благословенна!» —Я говорил и знал, что дерзновенноМое благословенье: ты спала,И тронуть веки синевой вселеннойК тебе сирень тянулась со стола,И синевою тронутые векиСпокойны были, и рука тепла.А в хрустале пульсировали реки,Дымились горы, брезжили моря,И ты держала сферу на ладониХрустальную, и ты спала на троне,И — боже правый! — ты была моя.Ты пробудилась и преобразилаВседневный человеческий словарь,И речь по горло полнозвучной силойНаполнилась, и, слово, ты раскрылоСвой новый смысл и означало – «царь».На свете все преобразилось, дажеПростые вещи — таз, кувшин, — когдаСтояла между нами, как на страже,Слоистая и твердая вода.Нас повело неведомо куда.Пред нами расступались, как миражи,Построенные чудом города,Сама ложилась мята нам под ноги,И птицам с нами было по дороге,И рыбы подымались по реке,И небо развернулось пред глазами…Когда судьба по следу шла за нами,Как сумасшедший с бритвою в руке…

“Вот и лето прошло”

Стихотворение является одним из наиболее известных примеров философской лирики поэта. Написано в 1967-м, опубликовано в 1969-м:

Вот и лето прошло,Словно и не бывало.На припеке тепло,Только этого мало….Крыльев не обожгло,Веток не обломало,Мне и вправду везло.Только этого мало.Жизнь брала под крыло,Берегла и спасала.Все горело светло.Только этого мало…