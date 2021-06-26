 

Какао положительно влияет на остроту зрения

26.06.2021, 13:24, Новости дня
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Если вы в молодости полюбили пить какао, то за остроту своего зрения можете не беспокоиться. С таким заявлением выступили испанские ученые из мадридского университета.

Они совместно со своими коллегами из местного института науки и техники провели исследование, которое подтвердило, что какао очень полезно для органов зрения. Кстати, какао-бобы также являются составляющим натурального шоколада.

В основном, для остроты зрения важны такие элементы, как флаванолы, содержащиеся в какао в большом количестве, отмечают ученые. Они стимулируют нервную систему, благотворно влияют на сетчатку глаз, а также способствуют улучшению зрительной памяти. Диетологи подтвердили выводы исследователей.



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