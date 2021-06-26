Ученые создали глобальную базу штормов

Свою новую разработку представили ученые из PNNL, специальной лаборатории, занимающейся изучением штормов. Речь идет о наиболее подробной базе данных о стихийных бедствиях такого рода, которая носит глобальный характер.

Подробнее об этом можно прочитать в специальном издании Journal of Geophysical Research. Мы же отметим, что в базу данных попали шторма разной силы. Там моно найти информацию о тех, что развивались в радиусе в 1000 км, так и о тех, которые не разгонялись далее 10 километров.

Новый ресурс позволяет понять, в каких регионах нашей планеты чаще всего возникают шторма, в чем причина и какой объем энергии они генерируют. Также можно прогнозировать последствия стихийных бедствий в будущем.