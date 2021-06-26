 

Ученые создали глобальную базу штормов

26.06.2021, 13:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свою новую разработку представили ученые из PNNL, специальной лаборатории, занимающейся изучением штормов. Речь идет о наиболее подробной базе данных о стихийных бедствиях такого рода, которая носит глобальный характер.

Подробнее об этом можно прочитать в специальном издании Journal of Geophysical Research. Мы же отметим, что в базу данных попали шторма разной силы. Там моно найти информацию о тех, что развивались в радиусе в 1000 км, так и о тех, которые не разгонялись далее 10 километров.

Новый ресурс позволяет понять, в каких регионах нашей планеты чаще всего возникают шторма, в чем причина и какой объем энергии они генерируют. Также можно прогнозировать последствия стихийных бедствий в будущем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / Вопрос дня: Как правильно носить медицинскую маску?

07.12 / Бомбардировщики США стали чаще появляться у границ РФ на Балтике

18.06 / Киев раскрыл основную тему переговоров Байдена и Зеленского

04.07 / Инициатор установки в Праге памятной доски власовцам обвинен в хулиганстве

24.12 / Названы сроки передачи флоту носителя «Посейдонов» АПЛ «Белгород»

04.01 / Ученый, открывший Эболу, рассказал о новой смертельной болезни

12.09 / Гордон – Зеленскому: Вас окружает огромное количество предателей, завербованных Россией

06.10 / Собянин пригрозил остановить не предоставляющие данные об удаленке предприятия

29.09 / Трамп резко ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты

27.06 / Прокуратура Татарстана оспорила оправдание подозреваемого в насилии над дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика