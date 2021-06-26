Россия потребовала от Британии оплатить ремонт судов, пострадавших при инциденте с HMS Defender

МИД России намерен взыскать с Великобритании расходы на ремонт кораблей «Проворный» и «Безупречный», которые вышли из строя по вине экипажа эсминца «Дефендер».

Два малых корвета проекта 22460 «Охотник» около полудня в четверг получили приказ догнать «Дефендер» и принудить его изменить курс. Крейсерская скорость «Охотников» – 21 узел или примерно 39 километров в час. Однако для того, чтобы перехватить идущего со скоростью 29 узлов британца этого было недостаточно. Командирам корветов пришлось дать команду «Самый полный вперёд» и попытаться разогнаться до 28 узлов, что в текущем состоянии «Проворного» и «Безупречного» было равносильно самоубийству.

– Когда их привели в базу, мы все заплакали. Забрызганные маслом машинные отделения, разорванные трубопроводы, оторванные колпачки и будто изрубленные топором приводы. Мы ещё не знаем, какие дизеля под замену, а какие будем восстанавливать, поэтому ни сумма ущерба, ни сроки ремонта неясны, – сообщил на условиях анонимности один из инженеров базы Балаклава.

Разгонять «Охотников» до максимальной скорости запрещено с тех пор, как немецкие двигатели MTU на них заменили китайскими. Это случилось из-за европейских санкций. Патрулировать на скорости в 10 узлов с такими двигателями возможно, но гоняться за быстроходными эсминцами просто опасно.

Британской стороне направлено уведомление о времени и месте проведения независимой экспертизы повреждений «Проворного» и «Безупречного».. По её результатам определится сумма иска, который предъявят флоту Её Величества.

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