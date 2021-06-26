 

Мнение: ПРО ЭТО

26.06.2021, 13:18, Разное
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Из чисто детского любопытства просмотрел сначала свою френд-ленту, а потом и коммьюнити “Футбол.Ру”. Так и есть: хотя френд-лента у меня немаленькая, а на футбол-ру вообще пишут все, кому не лень – однако ни одного упоминания ОБ ЭТОМ я так и не нашел. Ну нет – и всё тут! Неинтересно это, не касается нас, “дорогих россиян”. А ведь ЭТО случилось – и придется ЭТО признать! Сколько ни прячь голову в песок.

(вздыхая) Что ж, придется мне. А кому ж? Неврозы НАДО “озвучивать”, от замалчивания делается только хуже.
Да, друзья! Нам надо это признать со всей прямотой: проклятые “хохлы”, едва только пробившись на ЧМ по футболу – тут же ВЫШЛИ ИЗ ГРУППЫ!! То есть сделали то, что сборная РФ так и не смогла сделать ни разу за свою историю.
Нам придется, скрипя зубами, признать совсем уж жуткое: мы не только играем в футбол хуже всех (к этому мы уже привыкли и, в общем-то, почти научились не расстраиваться). Нет, чашу надо выпить до дна: МЫ ЕЩЕ И ИГРАЕМ В ФУТБОЛ ХУЖЕ УКРАИНЦЕВ!!

Мда-а… (2006)

Удивительно актуально звучит заметка! А ведь я ее написал… ровно 15 лет назад. И – те же факты, те же эмоции, то же замалчивание. Да, в 2006 хохлы на ЧМ вышли из группы, мы лишь в 2018 повторили их подвиг.

Жизнь течет – ничего не меняется. Какие бы ни были отношения с Украиной – мы все же обречены на вечную обоюдную ревность.

Источник: Размышления вольного социолога



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