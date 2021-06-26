 

Ксения Бородина на фоне развода с мужем потеряла контроль над весом

26.06.2021, 13:14, Разное
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Популярная российская ведущая Ксения Бородина потеряла контроль над своим весом. Поклонники считают, что знаменитость сильно похудела на фоне развода с мужем Курбаном Омаровым.
Ксения Бородина в социальной сети Instagram поделилась новой фотографией, где она предстала во всем черном. Поклонники обратили внимание на ее болезненно худые ноги. Они призвали звезду проекта «Дома-2» немного поправиться. Известно, что сейчас Ксения Бородина весит 47 килограммов.

Подписчики считают, что масса тела ведущей снизилась на фоне сильного стресса. Они убеждены, что Бородина должна следить за своим здоровьем, поскольку воспитывает двух дочерей. На новом фото ведущая предстала в черных велосипедках и пиджаке. Ее образ дополнила объемная укладка и профессиональный макияж.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что ведущая официально подала документы на расторжение брака с бизнесменом Курбаном Омаровым. Инициатором развода выступила именно Ксения Бородина. Теперь фанаты ждут подтверждения данных сведений. Недавно она просила их дать ей время, чтобы публично прокомментировать сложившуюся ситуацию. Пока знаменитость не готова об этом говорить.



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