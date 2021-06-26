“Каминг-аут”. Джамала сделала неожиданное признание
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Good morning. Каминг-аут и неожиданное утреннее признание. Я люблю Бибера”, – подписала она свое фото, на котором предстала в футболке с изображением американского исполнителя.
На уточняющий вопрос подписчиков, какое именно творчество Бибера Джамале по душе – раннее или нынешнее, – она ответила, что нынешнее.
“И я!” – присоединилась к “каминг-ауту” российская писательница Вера Полозкова.
“От себя не ожидала, но также влюбилась! В то, как хорошо растет этот мальчик”, – написала redhead.svet.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Джамала замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет