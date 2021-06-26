 

“Каминг-аут”. Джамала сделала неожиданное признание

26.06.2021, 13:12, Новости дня
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“Good morning. Каминг-аут и неожиданное утреннее признание. Я люблю Бибера”, – подписала она свое фото, на котором предстала в футболке с изображением американского исполнителя.

На уточняющий вопрос подписчиков, какое именно творчество Бибера Джамале по душе – раннее или нынешнее, – она ответила, что нынешнее.

“И я!” – присоединилась к “каминг-ауту” российская писательница Вера Полозкова.

“От себя не ожидала, но также влюбилась! В то, как хорошо растет этот мальчик”, – написала redhead.svet.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Контекст:

Джамала замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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