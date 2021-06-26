 

Украина может выйти на уровень энергонезависимости и начать экспорт газа – Витренко

26.06.2021, 13:12, Новости дня
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“Моя личная оценка, что можно увеличить добычу, по крайней мере, до 25 млрд м³ в год при сокращении неэффективного потребления. Это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости. То есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах”, – сказал он.

По словам главы “Нафтогазу”, сейчас в Украине частные и государственные компании добывают в общей сложности до 20 млрд м³ газа в год.

“Кстати, частные компании увеличивают добычу. К сожалению, это “Нафтогаз” в последние годы сокращал добычу”, – подчеркнул Витренко.

Контекст:

28 апреля Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с “Газпромом”, закупая газ на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК “Нафтогаз”, газ в Украину импортируют около 80 компаний.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил в ходе встречи с сенаторами США, что после запуска газопровода “Северный поток – 2” РФ может отключить страну от поставок газа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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