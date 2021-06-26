 

За сутки коронавирусом заразились 21 665 россиян

26.06.2021, 13:04, Разное
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Об этом говорят данные оперштаба по противодействию заболеванию. Согласно им, новые случаи заражения выявлены в 85 российских регионах. При этом 14,2% новых пациентов не имели клинических симптомов.

Лидером среди российских регионов по суточному приросту заболевших снова стала Москва. В столице за последние 24 часа коронавирусом заразились 8 457 человек. Второе место — за Московской областью, где COVID-19 диагностировали у 2 504 россиян. На третьем месте — Санкт-Петербург. Здесь
за последние сутки
положительные результаты тестов на коронавирус получили 1 247 человек.

Кроме того, в первую десятку по числу случаев заражения за минувшие 24 часа вошли Нижегородская область (327), Республика Бурятия (293), Воронежская область (254), Республика Крым (247), Брянская область (236), Свердловская область (231) и Забайкальский край (227).

Таким образом, по подсчетам оперативного штаба, с начала пандемии в России выявлено уже 5 430 753 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За последние сутки число жертв COVID-19 возросло на 619. Общее число летальных исходов достигло 132 683. При этом за минувшие 24 часа 14 347 пациентов, с диагностированным ранее коронавирусом, успешно завершили лечение и выписались из российских медучреждений. За все время пандемии побудить болезнь в России удалось 4 943 986 заболевшим.



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