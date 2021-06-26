Мнение: Алые паруса

По поводу «Алых парусов». Собрать на небольшой площади значительное число людей в разгар пандемии кажется безумием. Но если пандемии в реальном мире нет, а есть что-то другое под ее вывеской, то вообще-то говоря, все очень даже нормально. Люди должны жить нормальной жизнью. У выпускников должен быть выпускной. В конце концов это один раз в жизни.

Проблема пресловутой эпидемии, которая на самом деле не эпидемия, не в вирусе. А в том, что система здравоохранения в нашей стране разграблена и уничтожена. Есть какие-то ошметки, но уже не система. Почему — это вопрос к следователям и суду, которые, надеюсь, все-таки будут заниматься преступлениями сегодняшнего режима. Понятно, что и следователи, и суд должны быть другими, сегодняшние — они часть этого режима.

А пока здравоохранения нет как системы, единственной защитой от любых болячек остается наше собственное здоровье. И хотя его не так уж и просто сохранить, когда в магазинах вместо еды — ветеринарная пластмасса, когда природа загажена, когда последние десятилетия идеология градостроительства в стране подчинена не заботе о людях, а выкачивании денег с каждого квадратного сантиметра, в общем, пока мы живем в аду под названием Россия Путина, единственный способ защититься от любой заразы — жить максимально человеческой жизнью. Даже в обстановке фашистского террора.

В этом смысле любой праздник, любая возможность отдохнуть, да просто погулять — это уже плюс в карму. Жить в стрессе и страхе — это делать приятное той мерзости, которая считает себя нашими правителями. Их задача — превратить всех в скот. Наша задача — остаться людьми. И компромисс мы никогда не найдем.

Поэтому любой праздник — это хорошо. Вообще, жить в бесконечном страхе и ожидании смерти — а зачем тогда вообще жить? Чтобы сделать приятное какому-то упырю, который живет так, как будто уже давно подох?

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