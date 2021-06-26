В ВОЗ предупредили о возможности заразиться «Дельтой плюс» от проходящего человека

Штаммом коронавируса «Дельта плюс» можно заразиться, даже если просто пройти мимо инфицированного без маски, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«На самом деле надо сказать, что сейчас [в России] обнаружен и «Дельта плюс». Этот штамм тоже вызывает озабоченность, потому что предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть», – передает ее слова ТАСС.

Также Вуйнович рассказала, какие правила надо соблюдать при ношении маски в жару.

«Общие рекомендации по ношению маски в любое время года. Первое: не надо торопиться и быстро передвигаться. Просчитайте время, которое вам потребуется, чтобы перейти из точки А в точку Б. Эта жара сама по себе страшное дело. Необходимо пить достаточно жидкости. Если вам станет тяжело, вы почувствуете, что что-то не так, сразу надо остановиться посидеть. Жизнь одна. Если мы будем постоянно спешить, если у вас будет инсульт, вы ни другим, ни себе не поможете», – сказала представитель ВОЗ.

Она также напомнила о необходимости регулярно менять маски, делать это необходимо через два часа, однако если она намокает, то менять ее необходимо сразу. Носить с собой маски следует в гигиеническом пакете.

«Очень важно беречь себя от этой жары. Я знаю, что Москва делает очень много, но, конечно, убрать эту жару невозможно, так что не спешите. Даже если человек вакцинирован, он должен беречь здоровье. Необходимо избегать толпу, там большое количество вирусов. В массовом скоплении людей тоже надевайте маску», – порекомендовала Вуйнович.

При этом высокая температура на улице не может быть отговоркой, чтобы не носить маску. «Тот же вопрос был зимой – как носить маску, когда сейчас холодно. Если вы хотите найти отмазку, то всегда ее найдете», – сказала она. Представитель организации призвала всех сегодня «сделать усилие вместе», чтобы остановить вирус.

Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Однако позже замдиректора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дарья Даниленко пояснила, что образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в апреле, данных о том, что это было заражение – нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма.

В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.

Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».