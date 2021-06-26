Первые серии «Спутника Лайт» вышли в гражданский оборот

В гражданский оборот поступили первые серии вакцины от коронавируса «Спутник лайт», до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вчера завершен этап контроля, и первые серии «Спутник лайт» вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», – передает его слова ТАСС.

По словам Мурашко, «Спутник Лайт» будет использоваться для вакцинации переболевших и для ревакцинации, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что после вакцинации «Спутником Лайт» антитела появляются через 21 день.