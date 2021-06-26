В Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса

Из-за дефицита препаратов в Удмуртии на выходные приостановили вакцинацию населения от COVID-19, темпы прививочной кампании превышают скорость поставок вакцины.

По словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой, в день в регионе прививают до четырех-пяти тысяч человек. За последнюю неделю вакцину получили более 12 тыс. человек. При этом число тех, кто записался на прививку через портал госуслуг, за этот же период выросло вдвое.

Новую партию «Спутника V» на 17,4 тыс. доз ожидают уже 27 июня.

«Всем, кто был записан на прививку в эти дни, дополнительно будет предоставлена информация о новом времени записи», – заявили в оперштабе, передает РИА «Новости».

Ранее Минпромторг опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России, заявив, что, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, обеспечиваются.

За минувшие сутки в РФ выявлено 21 665 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5,4 млн случаев COVID-19.

Напомним, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».