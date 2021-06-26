Подходит для любой длины: как сделать летний диагональный френч (советы и идеи)

Каждая девушка хочет выглядеть великолепно. Поэтому все в ее образе должно быть идеальным. Помимо макияжа и прически стоит подумать и о маникюре.

Классический вариант дизайна ногтей – френч. Французский маникюр полюбился многим девушкам. Но помимо классического варианта есть много других вариаций такого популярного нейл-арта. Можно создать сотню разнообразных декоров, используя разные комбинации цветов, направлений диагональных и прямых линий.

Креативные идеи френча на длинных ногтях

Сегодня существует много приемов для создания стильного нейл-арта. Большое преимущество длинных ногтей – это то, что есть много места для воплощения своих фантазий. На таких ногтях прекрасно смотрится диагональный френч. Характерные черты такого маникюра – косые линии, которые разделяют на несколько частей сам ноготь.

Отметим, что такая линия не должна делить его ровно пополам. Таким методом есть риск просто визуально укоротить ноготь. В результате этого маникюр будет смотреться неаккуратно. Хотя в данном вопросе тоже есть исключение, и оно касается квадратных ногтей.

Отметим, что линии могут быть как декоративными, так и разграничительными. С их помощью можно создавать абстракции, добавляя цветной лак лишь на отдельных участках ногтя. Безусловно, в разных вариантах френча главный оттенок (он же фон) может варьироваться. Иногда делают маникюр, выделяя один, два или три ногтя. В таком случае на них наносят отличный от других цвет или рисунок.

Также хотелось бы отметить, что диагональный французский маникюр может быть обратным. То есть в таком случае рисунком отделяется часть именно у основания ногтя. Добавить нотки оригинальности данному дизайну можно нарисовав по всей длине горизонтальную или вертикальную линию.

Стоит попробовать разнообразить этот дизайн при помощи разноцветных элементов с использованием контрастных тонов.

Можно создать нейл-арт, который будет вовсе не похожим на общепринятый френч. В таком случае станут сочетаться размытые по диагонали границы цвета с линиями разной формы и направления. Отметим, что сама линия может быть как двойной, градиентной, так единичной.

Безусловно, допустим одинаковый узор на всех ногтях или же на каждом индивидуальный.

Френч на коротких ногтях

Ногти такой длины тоже могут выглядеть стильно и привлекательно.

Оригинально смотрится дизайн, в котором пластины покрыты бесцветным лаком, а сверху нанесена диагональная полоска. Такой нейл-арт получится стильным, так как моду на минимализм в этом году никто пока еще отменял. Также можно немного выделить очертания края ногтя. Для этого рекомендуется использовать лак с блестками.

Небольшое заключение

Как видите, вариантов создания диагонального французского маникюра очень много. Мы рассмотрели самые популярные и интересные идеи такого дизайна. А вы, ознакомившись со всей информацией в статье, можете подобрать для себя интересный маникюр, который сделает образ уникальным, не похожим ни на один другой. В этом деле все зависит только от профессионализма мастера и, конечно же, от вашей фантазии.