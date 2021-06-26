 

Google откладывает блокировку cookie-файлов еще на год

26.06.2021, 12:26, Новости дня
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Ранее в компании Google обещали начать блокирование сторонних файлов cookie в фирменном браузере Chrome уже в будущем году. Но, согласно последнему сообщению, данное действие откладывается до 2023 года.

Как отмечают эксперты, причиной может быть неготовность приступить к блокировке без негативных последствий для поисковой системы в целом и популярного браузера, в частности.

Для того чтобы воплотить ранее принятое решение, нужно предложить какую-то другую не менее эффективную технологию, а ее еще нужно разработать. Из достоверных источников известно, что такая система уже создана в целом. Но для обеспечения эффективного таргетирования рекламы она требует усовершенствования, которое Google может разработать только вместе со своими основными партнерами.



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