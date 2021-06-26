 

Исследование показало, что персональные данные половины россиян утекают в Интернет

26.06.2021, 12:26, Новости дня
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По данным исследования, проведенного в компании ESET, которая занимается вопросами кибербезопасности и антивирусного обеспечения, примерно половина жителей Российской Федерации без особого труда могут найти (и уже находили!) свои персональные данные в Интернете.

Если точнее, то проблема затрагивает 59% россиян, уточняют аналитики. Учитывая тот факт, что далеко не все граждане РФ зависают в Интернете, то можно сказать, что в опасности почти каждый, кто использует компьютер или мобильное устройство для общения в сети.

Чаще всего в сети публикуют номера телефонов, а также адреса мейлов. Свои фото россияне находят на сторонних ресурсах в 13% случаев. И 11% понимают, что в Интернете опубликован адрес их места жительства.



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