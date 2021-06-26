 

Американские ученые предложили использовать хмель для лечения ожирения печени

26.06.2021, 12:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи предлагают лечить ожирение печени с помощью хмеля. Разработка сотрудников Университета штата Орегон позволяет при употреблении жирной пищи избежать накопления жировых тканей.
Излишнее накопление жировых клеток является серьезной проблемой, подвергая организм нагрузкам и риску тяжелых заболеваний. Ожирение внутренних органов мешает их полноценной работе и ограничивает функциональность. Американские исследователи открыли новый способ решения проблемы ожирения печени. Для этого предлагается использовать распространенное на большинстве континентов растение.

Исследователи Университета штата Орегон изучили состав обычного хмеля, использующегося для производства пива, выпечки, косметики и т.п. Содержащиеся в нем химические вещества эффективно предотвращают накопление жировых отложений в клетках печени. Неалкогольная жировая болезнь печени вызывается не из-за злоупотребления спиртными напитками, а вследствие неправильного режима питания. Ксантогумол, которым богат хмель, способен производить новое вещество тетрагидроксантогумол. Именно этот ингредиент способен борется с накоплением жиров в одном из важнейших органов человека.

В ходе эксперимента исследователи проанализировали состояние организма двух групп мышей. Всех грызунов обильно кормили жирной пищей, однако только одну их них регулярно обеспечивали ксантогумолом и тетрагидроксантогумолом. В результате исследований эксперты Университета штата Орегон доказали, что именно животные, получавшие такие добавки, набирали вес медленнее другой подопытной группы. При этом и уровень сахара , содержащегося в крови, оставался у них на стабильном уровне без скачков.

Источник: www.pravda.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Автомобиль Tesla Model 3 оснастили внедорожной модификацией

22.09 / Фанаты критикуют 56-летнюю Вику Цыганову за увлечение пластической хирургией

30.04 / Светлана Иванова, Милош Бикович, Александр Петров и другие на церемонии закрытия ММКФ-2021

07.06 / Ученые: Люди с дефицитом витамина D в два раза чаще заболевают COVID-19

25.05 / Шаг ближе к применению назальных спреев для лечения болезни Паркинсона

03.11 / Агату Муцениеце заподозрили в романе с режиссером Джаником Файзиевым

11.06 / Путин подписал закон с поправками “ЕР” о бесплатной газификации

15.03 / В арабском городе-призраке живут джинны

21.08 / Мнение: Есть уставы написанные кровью…

10.06 / В ЦАХАЛ появится казачья рота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика