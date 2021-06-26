Американские ученые предложили использовать хмель для лечения ожирения печени

Американские исследователи предлагают лечить ожирение печени с помощью хмеля. Разработка сотрудников Университета штата Орегон позволяет при употреблении жирной пищи избежать накопления жировых тканей.

Излишнее накопление жировых клеток является серьезной проблемой, подвергая организм нагрузкам и риску тяжелых заболеваний. Ожирение внутренних органов мешает их полноценной работе и ограничивает функциональность. Американские исследователи открыли новый способ решения проблемы ожирения печени. Для этого предлагается использовать распространенное на большинстве континентов растение.

Исследователи Университета штата Орегон изучили состав обычного хмеля, использующегося для производства пива, выпечки, косметики и т.п. Содержащиеся в нем химические вещества эффективно предотвращают накопление жировых отложений в клетках печени. Неалкогольная жировая болезнь печени вызывается не из-за злоупотребления спиртными напитками, а вследствие неправильного режима питания. Ксантогумол, которым богат хмель, способен производить новое вещество тетрагидроксантогумол. Именно этот ингредиент способен борется с накоплением жиров в одном из важнейших органов человека.

В ходе эксперимента исследователи проанализировали состояние организма двух групп мышей. Всех грызунов обильно кормили жирной пищей, однако только одну их них регулярно обеспечивали ксантогумолом и тетрагидроксантогумолом. В результате исследований эксперты Университета штата Орегон доказали, что именно животные, получавшие такие добавки, набирали вес медленнее другой подопытной группы. При этом и уровень сахара , содержащегося в крови, оставался у них на стабильном уровне без скачков.

Источник: www.pravda.ru