“Оскорбление полиции угрожает нацбезопасности”. Суд разрешил выдворить из Украины белорусского анархиста Боленкова

Судья Дмитрий Мальцев согласился с СБУ в том, что Боленков нарушил закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и его деятельность угрожает национальной безопасности страны.

Боленков и его адвокаты в ответном иске утверждали, что решение СБУ о принудительном возвращении – неправомерное, угроза нацбезопасности ничем не подтверждена, а Боленкову, который помогал последнее время белорусским беженцам, при возвращении в Беларусь угрожает арест, учитывая политическую обстановку.

Представительница СБУ Наталия Дубняк настаивала на правомочности решения о выдворении. Она уточнила, что решение о выдворении СБУ приняла в рамках контрразведывательной деятельности.

Боленков и его представители будут обжаловать решение Шевченковского райсуда. На это у них есть 10 дней.

Представитель СБУ во время одного из судебных заседаний заявляла, что Боленков “систематично участвует в акциях против правоохранительной системы, публично оскорбляет сотрудников органов и систему в целом, фактически посягая на национальные интересы Украины”, отмечают “Ґрати”. СБУ также считает проблемой для нацбезопасности анархистские взгляды Боленкова и его связь с “подпольными анархистскими организациями”.

После этого заявления адвокат белоруса спросил у Дубняк: “Оскорбление полиции угрожает нацбезопасности?” Представительница спецслужбы ответила утвердительно. На вопрос, может ли Боленков критиковать полицию, та ответила: “Смотря как он это делает”.

Контекст:

Друзья Боленкова заявляли, что он въехал в Украину в 2017 году после того, как в Беларуси его обвинили в попытке поджечь отделение налоговой службы в Гомеле. По их словам, правоохранители принуждали белоруса к сотрудничеству с силовыми службами, а после отказа открыли на него уголовное дело. В Украине он находился на основании вида на жительство, сообщает “Радіо Свобода”.

21 апреля СБУ пришли в обысков к Боленкову в его квартиру в Киеве. Тогда же предупредили его о принудительном выдворении из страны. Боленков тогда рассказал, что обыски якобы происходили “по подозрению в поджоге”. Однако такие действия со своей стороны мужчина не признает, а обыски, по его словам, “заказаны ультраправыми группами в Украине”, потому что он якобы участвует в различных акциях в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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