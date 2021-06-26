Верещук: Когда Порошенко начинает говорить о морали и поучать действующую власть – это режет слух

Бывший президент Порошенко на днях разродился видеообращением, где он пытается примерить на себя роль совести народа и морального авторитета нации. Вспоминает недавнее интервью президента Зеленского, цепляется за слова из интервью, снова стонет об истории с “вагнеровцами”, пытается стыдить, упрекать и поучать. Все это, мягко говоря, странно слышать от героя многочисленных пленочных скандалов и громких коррупционных историй. Я не говорю, что Порошенко является олицетворением лжи и цинизма, но когда он начинает говорить о морали и поучать действующую власть – это режет слух.

С “делом вагнеровцев” кто надо должным образом разберется. В конце концов, это дела военной разведки, это государственная тайна, их нельзя обсуждать публично, даже если ты бывший президент, и особенно потому что бывший президент. Уполномоченные лица должным образом все выяснят и то, что может быть публичным, таким станет. Так же, как будет выяснено много других вещей периода Порошенко, касающихся сектора обороны и безопасности. Я не утверждаю, что Порошенко лично виноват в военных неудачах 2014–2015 годов, но мне кажется, что бывший президент вовсе не в позиции читать мораль действующей власти и президенту Зеленскому в частности.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

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