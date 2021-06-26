Создателя антивируса McAfee нашли мертвым в тюрьме Барселоны. Ранее испанский суд решил выдать его США

Адвокат Хавьер Вильяльба сказал, что Макафи повесился, так как его “девять месяцев тюремного заключения привели его в отчаяние”.

Это произошло спустя день после того, как испанский суд санкционировал его экстрадицию в Соединенные Штаты.

Макафи находился под арестом в Испании с октября 2020 года. Его задержали в аэропорту Барселоны по запросу Минюста США, который обвинил Макафи в неуплате налогов, мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Согласно обвинительному заключению, Макафи с 2014-го по 2018 год якобы не сдавала налоговые декларации, несмотря на получение значительного дохода.

В минюсте США заявляли, что Макафи переводил свои доходы на банковские криптовалютные счета, записанные на номинальных держателей. Ведомство также утверждало, что он переписывал активы, в частности недвижимость, автомобиль и яхту, на других лиц.

Контекст:

Джон Макафи в 1987 году создал компанию McAfee, ставшую одним из крупнейших в мире производителей антивирусного программного обеспечения. В 1994 году Макафи вышел из бизнеса. Антивирус до сих пор носит его имя и насчитывает 500 млн пользователей по всему миру.

В 2008 году состояние Макафи оценивали в $100 млн. Но уже в 2009 году The New York Times писала об уменьшении состояния бизнесмена до четырех миллионов, объясняя это неудачными инвестициями Макафи на фоне глобального экономического кризиса.

После этого Макафи уехал в Белиз (Центральная Америка), где основал компанию QuorumEx по производству антибиотиков на травах. В апреле 2012 года полиция Белиза ворвалась в исследовательский центр QuorumEx, подозревая, что там производят метамфетамина, пишет Esquire.

Позже СМИ начали приписывать ему убийство соседа в Белизе. Тот якобы был возмущен постоянным шумом в доме Макафи и его вечеринками с несовершеннолетними и пожаловался на него местному мэру. Спустя два дня соседа нашли мертвым, а Макафи после допроса в полиции бежал из Белиза. Reuters отмечает, что в итоге правоохранители заявили, что тот не является подозреваемым.

В 2015 году, уже будучи в США, Макафи баллотировался в президенты от Киберпартии, а в 2020-м – от Либертарианской партии.

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