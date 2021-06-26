В Колумбии обстреляли вертолет с президентом страны и министрами

Стрельбу вооруженные люди открыли в тот момент, когда вертолет собирался приземлиться в Кукуте в рамках политической акции “Мир с законностью”.

Вертолет типа Black Hawk получил по меньшей мере шесть попаданий, пишет издание, но люди, которые находились на борту, не пострадали.

Дуке назвал инцидент “подлым нападением” и заявил, что власти не остановят борьбу с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и организованной преступностью.

В Twitter-профиле Periodismo Público Ecuador опубликовали видео самого обстрела, как утверждают авторы публикации.

Este viernes 25 de junio en horas de la tarde, el helicóptero en el que viajaba el presidente de #Colombia @IvanDuque, de Sardinata a Cúcuta, fue atacado con armas de largo alcance.

La aeronave recibió, al menos, cinco impactos. pic.twitter.com/9wLsNcVNaZ

— Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) June 25, 2021

Позже на YouTube-канале Portafolio разместили видео последствий стрельбы.

ВИДЕОВидео: Portafolio / YouTube

Associated Press пишет, что это первое нападение на Дуке с 2018 года, когда он стал президентом Колумбии.

Агентство отмечает, что власти еще не выяснили, кто виновен в произошедшем, но указали на возможную причастность к инциденту диссидентов и партизан.

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