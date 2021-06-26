 

Мнение: Китай вынудил Украину отозвать подпись в ООН

26.06.2021, 11:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китай вынудил Украину отозвать подпись в ООН

Под угрозой блокировки поставки вакцин Пекин вынудил Киев отозвать свою подпись под резолюцией ООН о правах уйгуров.
Власти Китая пригрозили Украине заблокировать поставку более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за поддержки Киевом документа о правах уйгуров. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, Украина во вторник поставила подпись под документом Совета по правам человека в Женеве, в котором призывают Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Документ, предложенный Канадой, помимо Украины поддержали более 40 стран.
Агентство со ссылкой на дипломатические источники из двух западных стран сообщает, что после этого Пекин предупредил Киев, что заблокирует поставку не менее 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, если Украина не откажется от поддержки документа. В результате в четверг Киев отозвал свою подпись.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Украина стала жертвой Китая.

https://korrespondent.net/ukraine/4371562-kytai-vynudyl-ukraynu-otozvat-podpys-v-oon-smy – цинк

Украинские "борцы за свободу и демократию" принципиальны строго до определенного момента.
Теперь, по идее, должен последовать окрик из Вашингтона, чтобы "принципиальные" вернули подпись.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.11 / Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после аквапарка

16.02 / Немецкая прокуратура возбудила уголовное дело против Владимира Соловьева за прославление Адольфа Гитлера

25.02 / Написавшая книгу об идеальном браке Олеся Малинская разводится со вторым мужем

28.08 / Мнение: Интриги Литвы и Польши против Белорусской АЭС терпят крах в Европе

07.12 / Рай в шалаше: Ана де Армас переехала к Бену Аффлеку

26.08 / Личное: Апофеоз дуры

22.10 / «Власти даже не думают о новых мерах помощи»

11.11 / Скандалы: «Он не говорит нет»

07.08 / Доктор Мясников заявил о невозможности остановить коронавирус

17.09 / Врач зайцев рассказал о предвестнике опухоли мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика