Мнение: Китай вынудил Украину отозвать подпись в ООН

Китай вынудил Украину отозвать подпись в ООН

Под угрозой блокировки поставки вакцин Пекин вынудил Киев отозвать свою подпись под резолюцией ООН о правах уйгуров.

Власти Китая пригрозили Украине заблокировать поставку более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за поддержки Киевом документа о правах уйгуров. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, Украина во вторник поставила подпись под документом Совета по правам человека в Женеве, в котором призывают Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Документ, предложенный Канадой, помимо Украины поддержали более 40 стран.

Агентство со ссылкой на дипломатические источники из двух западных стран сообщает, что после этого Пекин предупредил Киев, что заблокирует поставку не менее 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, если Украина не откажется от поддержки документа. В результате в четверг Киев отозвал свою подпись.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Украина стала жертвой Китая.

https://korrespondent.net/ukraine/4371562-kytai-vynudyl-ukraynu-otozvat-podpys-v-oon-smy – цинк

Украинские "борцы за свободу и демократию" принципиальны строго до определенного момента.

Теперь, по идее, должен последовать окрик из Вашингтона, чтобы "принципиальные" вернули подпись.

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