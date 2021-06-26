 

При спецоперации ОДКБ изъяли пять тонн наркотиков

26.06.2021, 11:40, Новости дня
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Более пяти тонн наркотических веществ было изъято из незаконного оборота, около 400 человек привлечено к административной ответственности, выявлено 3,43 млн рублей наркодоходов, в результате проведения странами ОДКБ антинаркотической операции «Канал ‒ Гранитный бастион», сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«В операции «Канал – Гранитный бастион» было задействовано более 14 300 сотрудников компетентных органов. В результате скоординированных действий, по предварительным данным, изъято из незаконного оборота около 5 036,3 кг наркотиков, из них более 4,8 кг опия, свыше 11 кг гашиша, более 3,5 кг героина, более 5 тонн марихуаны, свыше 17 кг наркотических средств синтетического происхождения», – цитирует ТАСС Зайнетдинова.

По его словам, всего было выявлено 543 наркопреступления, а также 3 факта легализации наркодоходов. Подразделения финансовых разведок выявили подозрительные финансовые операции по легализации наркодоходов на общую сумму около 3,43 млн рублей.

«За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено 379 человек. Изъято 83 единицы огнестрельного оружия и около 1 276 тысяч боеприпасов», – отметил он.

Спецоперация проводилась с 21 по 25 июня. Международный координационный штаб был развернут в Душанбе (Таджикистан). В мероприятии приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные органы, службы безопасности, подразделения финансовых разведок стран ОДКБ.



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