 

Австралия получила просьбу вернуть захваченные во время Крымской войны пушки в Россию

26.06.2021, 11:40, Новости дня
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Установленные в сиднейском парке Сентенниал русские пушки необходимо вернуть в Севастополь, следует из текста петиции, поступившей в федеральный парламент Австралии.

Возглавляет инициативу глава австралийского отдела Союза казаков-воинов РФ и зарубежья Семен Бойков. Он пояснил, что власти Австралии должны прислушаться к просьбе и продолжить дело, начатое более века назад, передает ТАСС.

Русские пушки были отлиты в середине XIX века на Александровском заводе в Петрозаводске, орудия стояли на вооружении русской армии во время Крымской войны (1853-1856 гг.) и были захвачены вместе с другими трофеями союзными войсками.

Позже пушки были направлены в города британской империи и дружественной ей Австралии. В результате трофейные пушки получили Аделаида, Мельбурн Сидней и Хобарт. Сейчас орудия установлены в сиднейском парке Сентенниал, около казарм штата Виктория в Мельбурне, перед зданием оружейной палаты Аделаиды, около ворот казарм Энглси в Хобарте и в городском парке Лонсестона (Тасмания).

Спустя более чем 100 лет исследователи обнаружили в государственном архиве Австралии документы, позволяющие вернуть александровские пушки домой.

«Мы выяснили, что в январе 1917 года тогдашний премьер-министр Австралии Уильям Хьюз не только серьезно рассматривал возможность возвращения пушек, но и считал, что это нужно сделать. Дипломатические телеграммы столетней давности, послания из Сиднея в Лондон, объективно свидетельствуют о том, что правительство Австралии приняло решение вернуть орудия, и оно нашло поддержку и у генерал-губернатора, и в правительства Великобритании», – рассказал Бойков.

«Россия будет очень признательна за возвращение пушек, захваченных во время Крымской войны и теперь находящихся в распоряжении правительства [Австралийского] Содружества. Мы полагаем, что такой шаг станет очевидным знаком наших союзнических чувств для народа РФ и ее правительства», – говорится в письме австралийского премьера Уильяма Хьюза.

Диалог правительств о возвращении пушек был прерван в связи с революцией в России. Лишь спустя 104 года эти документы вновь увидели свет. «Сегодня мы просим нынешнего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона выполнить решение премьера Хьюза, которое имеет юридическую силу и по сей день, и вернуть пушки в Российскую Федерацию. Накануне Дня РФ в этом году мы обратились к федеральному парламенту Австралии с петицией и надеемся, что эта столетняя история все-таки получит благоприятное разрешение – русские корабельные пушки, бывшие много лет символом войн и сражений, станут знаком мира и взаимопонимания», – отметил Бойков.

«Рассекреченные дипломатические телеграммы из Сиднея в Лондон (…) показывают, что Австралия официально приняла решение вернуть русские пушки 14 января 1917 года, когда департамент премьер-министра направил письмо генерал-губернатору Австралии. Документы, о которых идет речь, были опубликованы впервые за последние 104 года, и [на их сновании] мы просим премьер-министра Австралии выполнить это законное и важное решение, поскольку юридически остается в силе по сей день. Решение австралийского премьер-министра военного времени Уильяма Хьюза о возвращении крымских пушек в Россию должно быть поддержано и исполнено», – говорится петиции, поступившей в федеральный парламент Австралии.

Ранее Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны.

Доктор искусствоведения Алексей Лебедев пояснил газете ВЗГЛЯД, что «вне зависимости от того, приняты ли внутренние законы в той или иной стране, нет общих международных соглашений об обязательстве возврата культурных ценностей».



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