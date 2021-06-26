Аксессуар, элемент стиля и дополнение образа: как и какие очки от солнца выбирать дамам от 45 и старше

Когда начинаются жаркие летние деньки, поневоле начинаешь задумываться о том, как защитить свои глаза от ультрафиолета. В этом помогут солнцезащитные очки.

Они не только дополнение к образу или элемент стиля. Весной и летом они представляют собой защиту для глаз. И чем старше женщина, тем выше необходимость в очках.

Какая в этом году мода на очки? На какие модели стоит обратить внимание при покупке?

Польза очков

Именно очки могут убересь наше зрения от разных проблем, возникающих из-за ярких солнечных лучиков. А проблемы могут быть вот такими:

из-за значительного воздействия ультрафиолета может начаться катаракта; если постоянно зажмуриваться, чтобы солнце не попадало в глаза, появятся “гусиные лапки”, нежная кожа вокруг глаз стареет намного быстрее; если носить очки, минимизируется появление морщин;у женщин среднего возраста по утрам могут образовываться темные круги вокруг глаз и отеки; благодаря очкам их можно спрятать.

Ухудшить зрение могут также и дешевые очки, купленные где-нибудь “на лотке”. Важно понимать, какие именно солнцезащитные очки нужно выбрать, чтобы они приносили не вред, а пользу.

Подходят ли вам очки?

Их нужно выбирать в солнечный день. Именно так очки можно проверить на деле, глядя на солнышко.

На переносице очки должны сидеть плотно, но не надавливать. Ведь при давлении даже в течение пары часов могут появиться отеки. Идеальный выбор – это когда очки не ощущаются, а если женщина наклоняет голову, они не должны слетать.

На что нужно обратить внимание? Будут ли пропускать очки сбоку свет и насколько надежные крепления на дужках. Не всем подойдет изогнутая форма линз. Ведь тут получается преломления зрения, из-за чего по неровной поверхности или во время движения по лестнице ходить будет неудобно. А это чревато травмами.

Во избежание этого достаточно положить выбранные очки на ткань с каким-нибудь рисунком. Если после этого не изменились рисунок и структура, то линзы вам подойдут.

Самое безопасное – ровненькое окрашивание линз в серый цвет. Правда, затемнение будет частичным и ультрафиолет поглощен будет не полностью. Глаза быстро устанут.

Для тех, у кого плохое зрение, подойдут очки-хамелеоны. Стекла могут потемнеть или посветлеть в зависимости от того, какое будет освещение. Только покупка должна осуществляться в специализированном магазине.

Женщинам, которым уже исполнилось 45, подойдут крупные линзы, ведь они защитят не только глаза, но и кожу вокруг них от появления ненужных морщинок.

И, конечно же, не нужно забывать о том, что очки и одежда должны быть в одном стиле.

Какие очки выбрать?

В этом году модные тренды весьма разнообразны. Но женщинам в возрасте 45+ нужно выбирать те модели, которые органично впишутся в их гардероб.

Оправа белого цвета популярна уже несколько лет. Стоит обратить внимание на очки, у которых массивная белая оправа и контрастные темные линзы.

Анималистичность тоже в тренде не первый год. Вполне подойдут модели с пятнистой оправой. Сама форма может быть вытянута, как кошачьи глазки.

Авиаторы – весьма популярные очки, которые повторяют анатомическую форму глазницы и полностью не закрывают брови. Это классика среди солнцезащитных моделей, которая будет идеальна практически для любой формы лица и прекрасно впишется и в повседневный гардероб, и подойдет к вечернему образу.