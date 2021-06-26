В сеть попали логины и пароли 1 200 000 россиян

О сложившейся ситуации сообщили специалисты компании Bi.zone. Оказалось, что логины и пароли от аккаунтов одного миллиона двухсот тысяч россиян попали в открытый доступ.

Как пояснили эксперты, данную информацию можно свободно скачать не только в даркнете, но и в обычной общедоступной сети. Проблему удалось обнаружить во время запуска сервиса проверки учетных данных, разработанного в Bi.zone.

Кстати, данный сервис уже помог 1,5 млн россиянам проверить надежность своих учетных записей. К большому сожалению, многие плохо защищают свои аккаунты, что приводит к плачевным последствиям. Однако здесь мы имеем дело с банальной утечкой информации, говорят специалисты. Они также еще раз напоминают об опасности использовать одни и те же логины и пароли на разных аккаунтах и необходимости периодической смены паролей.