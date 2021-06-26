 

Инженеры компании Nokia разработали реагирующую на звук камеру

26.06.2021, 11:28, Новости дня
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Патент на новое изобретение администрация компании Nokia оформила в американском агентстве USPTO, занимающемся этими вопросами.

Конструкция новой камеры устроена таким образом, что объектив может свободно вращаться на 360 градусов. А главное, он реагирует на звук.

Как пояснили представители Nokia, их камера может автоматически поворачиваться в ту сторону, откуда поступают звуковые волны. Но как это можно использовать на практике? Например, так удобно делать автопортреты, отмечают специалисты. Вы всего лишь устанавливаете смартфон на некотором расстоянии и «зовете» камеру. Та автоматически поворачивается в вашу сторону, тут же делая снимок. Проблема нацеливания объектива на нужное место решена!



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