Названы пять полезных свойств куркумы

Британские диетологи рассказали о пяти полезных свойствах куркумы. Они объяснили, как можно улучшить здоровье посредством данной специи.

В составе куркумы присутствует куркумин. Эта специя полезна в разных видах. Посредством употребления куркумы можно выполнить профилактику тромбоза. Присутствие данной специи в рационе защищает организм от формирования тромбов. При сахарном диабете куркума защищает от скачков глюкозы в крови.

Специя считается природным антиоксидантом. Она помогает при ряде патологиях кожи, придает ей блеск и сияние. Полезным является использование косметической маски для лица на основе данного продукта.

Как можно больше куркумы медики советуют употреблять для снижения уровня плохого холестерина в крови. Этот продукт уже давно признан натуральным обезболивающим. Участники экспериментов сообщали об исчезновении неприятной симптоматики после включения куркумы в повседневный рацион.

Источник: lenta.ru