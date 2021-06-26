 

Названы пять полезных свойств куркумы

26.06.2021, 11:18, Разное
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Британские диетологи рассказали о пяти полезных свойствах куркумы. Они объяснили, как можно улучшить здоровье посредством данной специи.
В составе куркумы присутствует куркумин. Эта специя полезна в разных видах. Посредством употребления куркумы можно выполнить профилактику тромбоза. Присутствие данной специи в рационе защищает организм от формирования тромбов. При сахарном диабете куркума защищает от скачков глюкозы в крови.

Специя считается природным антиоксидантом. Она помогает при ряде патологиях кожи, придает ей блеск и сияние. Полезным является использование косметической маски для лица на основе данного продукта.

Как можно больше куркумы медики советуют употреблять для снижения уровня плохого холестерина в крови. Этот продукт уже давно признан натуральным обезболивающим. Участники экспериментов сообщали об исчезновении неприятной симптоматики после включения куркумы в повседневный рацион.

Источник: lenta.ru



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