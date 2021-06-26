Ксения Собчак развеяла один из главных мифов о себе

Известная ведущая и журналист Ксения Собчак развенчала самый популярный миф о себе. Некоторые считают, что она любит смотреть на мир с высока, но на самом деле это не так.

Ксения Собчак поделилась новым снимком в социальной сети Instagram, где она запечатлена на террасе одного из заведений. Оттуда открывается прекрасный вид на город. В описании к публикации Собчак решила развенчать один из самых главных мифов о себе. Ей часто приписывают любовь смотреть на мир с высока.

Публикацию, где Собчак предстала в элегантном платье коричневого цвета, прокомментировала продюсер Яна Рудковская. Она отметила, что иногда ее подруга действительно может смотреть на мир с высока.

Некоторые подписчики скептически восприняли откровения Ксения Собчак. Они назвали ведущую противоречивой личностью.