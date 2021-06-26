“Не могу сказать, что медом намазано”. Витренко ответил на вопрос о премьерских амбициях

Журналист спрашивал, готов ли он возглавить правительство, “например, осенью”.

“Во-первых, у меня пока хватает проблем на моей нынешней должности. Многое надо сделать на этой должности, чтобы показать результат, чтобы работа эффективных менеджеров принесла пользу для всех украинцев. Насчет работы в правительстве, то, во-первых, я там немного поработал, не могу сказать, что там медом намазано и хочется туда вернуться”, – ответил Витренко.

По его словам, “люди, которые идут на это, – они честные и хотят там что-то наработать, это такая определенная Голгофа”.

“Пока я об этом не думаю, пока концентрируюсь на “Нафтогазі”. Амбиций относительно публичной политики пока у меня нет. Я бы для себя планировал, что, возможно, лет через 10 я в политику вернусь. Но пока мне хватает других вызовов”, – объяснил глава “Нафтогазу”.

Контекст:

Слухи о возможном премьерстве Витренко ходили как минимум с февраля. На тот момент Верховная Рада дважды не смогла назначить его первым вице-премьером – министром энергетики Украины, даже после того, как его кандидатуру призвал поддержать президент Украины Владимир Зеленский. Витренко был врио главы Минэнерго.

28 апреля Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева.

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