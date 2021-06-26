Генпрокурор Украины не поддерживает идею Зеленского о “стене” с ОРДЛО

“Я могу сказать просто как гражданин. Наверное, я как гражданин не готова ни от кого отгораживаться стеной, если будут голосовать на референдуме. Я не за простые решения… Да, мы потеряли семь лет. Дети, которые родились семь лет назад, уже ходят в школу во второй класс… Дети, которым было по семь лет, сейчас подростки. Мы потеряли многое ментально с нашими людьми, но это не значит, что мы должны отказываться”, – сказала она.

Контекст:

В декабре 2019 года Зеленский заявил, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это “стена”, которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а “что-то другое”.

В интервью “1+1”, которое вышло 24 июня 2021 года, Зеленский сказал, что “стена” – это полное расторжение отношений “в том или ином виде”.

“Я считаю, что этот план может быть, но решение о его запуске должен принимать народ Украины. Поэтому когда я говорил, что для нас очень важно уметь выражать свое мнение и решение, что нужен закон о референдуме, это одна из причин. Да, если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, Россией, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат – будет он работать или нет – если все это не удастся, то за стену будет голосовать народ Украины”, – добавил президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

О готовности строить стену между временно оккупированным Донбассом и подконтрольной Киеву территорией, говорил глава Офиса президента Андрей Ермак (тогда был помощником Зеленского) перед саммитом “Нормандской четверки” в Париже 5 декабря 2019-го. Он говорил, что это возможно, если переговоры в нормандском формате в Париже будут безуспешными.

Позже глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия назвал метафорой слова Ермака о стене на Донбассе. “Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются”, – уточнил он.

9 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Уже в ноябре 2020 года спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович говорил, что ключевой тезис альтернативного плана, который обсуждается неофициально, – введение миротворцев на временно оккупированные территории.

—