 

“А ноги где? Это без фотошопа?”, “Болезненная худоба”. Волочкова взволновала подписчиков новым фото

26.06.2021, 11:16, Новости дня
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Просто прекрасное настроение! И Вам желаю! Меня так рано сегодня разбудили, что весь день хочется спать”, – подписала она снимок.

На фото балерина позирует, сидя на краю дивана, одета в короткие шорты и майку. Снимок заставил подписчиков волноваться, все ли хорошо у нее со здоровьем.

“Анастасеюшка, у вас зуб болит? Правая сторона опухла? Срочно вызовите доброго человека стоматолога! Умоляю, вы нам нужны живыми, здоровыми и позитивными”, – пишет lis_19_70.

“Анастасия, у Вас болезненная худоба и замученный вид. Вы на диете? Хочется Вас покормить, чтобы завязался жирок! Женщина должна быть пухленькой, с округлостями, которые нравятся мужчинам, а у Вас уже кости да кожа, анорексичная худоба, Вам так не идет, вы как сушеная вобла”,– отметила dianavardanian7982.

“Совсем старушечка уже”, – подчеркнула kudelina90.

“А ноги где? Это без Фотошопа!?”, – добавил mers7840.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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