“Повзрослела”. Каменских взбудоражила сеть постельным фото

“Повзрослела – это когда покупка классной подушки и одеяла очень поднимают настроение”, – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Некоторым поклонникам померещилось, будто Каменских на фото прижимает малыша в одеяле.

“Показалось, что вы родили ребенка и держите его”, – написала my_freelans.

“На ребенка в одеяле похоже”, – отметила anita_nailsinufa.

“Раньше мы радовались прочитанной книжке и обсуждали с друзьями, а сейчас радуются подушке… Мелко девочки”, – пишет yakusheva.sveta.

“Подушку обнимаешь как ребенка, понятно о чем думаешь”, – добавил sergulyn1976.

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

—