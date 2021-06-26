 

Компания Фирташа заявила, что санкции против бизнесмена ввели в Украине “совершенно несправедливо”

26.06.2021, 11:16, Новости дня
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Обращение Group DF адресовано контрагентам, партнерам и сотрудникам предприятий, входящих в холдинг.

“24 июня 2021 года был опубликован указ президента Украины, которым введены персональные санкции в отношении акционера группы, а также санкции в отношении одной из компаний группы. Мы уверены, что эти санкции введены совершенно несправедливо, но мы не намерены детально комментировать решение СНБО в этом обращении”, – заявили в холдинге.

Его представители подчеркивают, что бизнесы Group DF “работают в обычном режиме, выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства”.

Контекст:

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии “Forbes Украина”, бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн.

18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Фирташ участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России, СНБО решил ввести полный пакет санкций против бизнесмена. 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие это решение СНБО.

Сам Фирташ отрицает обвинения СНБО.

Group DF – компания, активы которой сосредоточены в химической промышленности, производстве титана, газовом, банковском секторах, сферах недвижимости и СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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