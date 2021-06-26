 

Аналитик Чалый о загнавшем себя в ловушку Лукашенко: Нет возможности открутить назад

26.06.2021, 11:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В том, что сейчас происходит в Белоруссии, виноваты власти, считает эксперт. По его мнению, политики в республике решили, что, усиливая репрессии, смогут чего-то добиться. Если они откажутся от такого сценария, то это будет расцениваться как признание невозможности достижения главной цели.

Единственное решение для Александра Лукашенко и его окружения в сложившейся ситуации – заставить всех несогласных с действующим режимом покинуть республику. Однако это очень сложно, и вряд ли это когда-нибудь произойдет, отметил Чалый.

Эксперту очевидно, что президент Белоруссии, одержимый конечной целью, загнал себя в ловушку. По словам Чалого, политик выбрал путь, в котором не был прописан вариант, каким образом достичь желаемого.

“При этом нет возможности открутить назад, все мосты сжигались осознанно на этом пути”, – подчеркнул экономист.

Напомним, ранее Сергей Чалый заявил, что произошло то, чего так боялся Александр Лукашенко. По мнению экономиста, президент Белоруссии перешел “красную линию”, о которой так много говорил. Мол, он оказался в кругу политиков-изгоев, что для него тяжело и болезненно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Мнение: Немецкие товарищи выражают непонимание

12.03 / И дать, и взять

20.02 / Есть жертвы: в Кабуле прогремели два взрыва

31.03 / Как сохранить и приумножить деньги в кризис: советы финансистов

18.11 / Карли Клосс подтвердила беременность трогательным видео

04.02 / Мнение: Правила бана в ЖЖ

18.11 / Примирение, кассационный суд и письмо Путину: удастся ли Ефремову получить условный срок

23.01 / В Петербурге проверят действия сотрудников правопорядка во время митингов

03.08 / Мнение: “Римская пехота” украинской олигархии

19.08 / «Нам, звездам, крупно повезло»: Дана Борисова рассказала о жизни российских звезд «на халяву»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика