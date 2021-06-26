Украинские эксперты: европейские страны начали воспринимать Крым и Донбасс частью России

Об этом заявили политологи, участники пресс-конференции в столице Украины. По мнению эксперта Вадима Карасева, некоторые европейские страны уже начали относиться к Донбассу и Крымскому полуострову как к территориям России. Этому способствуют желание Киева отгородиться от ЛДНР стеной, а также — прекращение участия Украины в Нормандском формате.

Как отметил Карасев, появление стены между Донбассом и остальной Украиной лишь еще больше подтолкнет граждан ЛДНР в сторону Москвы. По его словам, выводить эти территории, а также Крымский полуостров из состава страны нельзя даже на 10-20 лет, так как эти регионы образуют с Россией так называемый Русский мир. Поэтому, с появлением такого заграждения, Русский мир будет зафиксирован, и Донбасс уйдет навсегда. А вслед за ним и Крымом могут начать уходить и другие украинские территории.

Политолог Виктор Небоженко, который обслуживает интересы бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, в свою очередь, призвал обратить внимание на опасность признания в мире Крыма русским. Об этом он заявил на фоне недавнего выступления канцлера Германии Ангелы Меркель, в ходе которого она сказала о необходимости стремления ФРГ и всего Евросоюза к “непосредственному контакту с Россией” и Владимиром Путиным. По её словам, диалог должен вестись по всем вопросам, а значит, как отметил Небоженко, и по украинскому вопросу тоже. По мнению политолога, это — не что иное, как “скрытая международная легитимация Крыма как территории России”.