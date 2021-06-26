В Приморье после проезда большегруза обрушилась часть моста

Обрушение части автомобильного моста между селами Борисовка и Кугуки в Приморье произошло через несколько минут после проезда по нему большегруза, сообщили в пресс-службе краевого госучреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС.

«Как сообщили в ЕДДС Уссурийского городского округа, в 11.20 (04.20 мск) по мосту проехал большегруз, а через 15 минут произошло частичное разрушение плит перекрытия мостового сооружения. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства разрушения моста устанавливаются», – передает РИА «Новости» сотрудницы учреждения Алены Забаровской.

Также прокуратура региона организовала проверку на предмет исполнения требований законодательства по содержанию и обслуживанию части рухнувшего моста.

Ранее на Октябрьской железной дороге в Московской области обрушилась часть конструкции пешеходного моста, в связи с этим было задержано движение «Сапсана» и восьми пригородных электропоездов.