 

МИД: РФ надеется на готовность США вовлекать Европу в диалог по контролю над вооружениями

26.06.2021, 10:42, Новости дня
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Москва надеется, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена свидетельствуют о готовности Вашингтона вовлекать Париж и Лондон, в диалог по контролю над вооружениями, заявило замглавы МИДа Сергей Рябков.

Блинкен ранее заявил, что США не намерены принимать решения по контролю над вооружениями без участия Европы.

«Да, очень хотел бы надеяться, что страна [США] тем самым посылает сигнал о своей готовности вовлекать в процесс и Францию, и Великобританию, как своих союзников. Мы давно выступаем в пользу этого, и если по итогам контактов между Парижем и Вашингтоном достигнуто такое понимание, мы можем это только приветствовать. Если такого понимания нет, а я хочу отметить, что никакой информации, кроме как сообщений из СМИ, на эту тему мы пока не имеем, то тогда они должны пояснить, что они имеют в виду», – рассказал Рябков ТАСС.

Кроме того, Рябков добавил, что Москва внимательно отнесется к сигналам от США, которые передаст американский посол Джон Салливан.

 «Я не знаю, что он привез из Вашингтона. Мы будем готовы со всем вниманием, со всей ответственностью подойти к сигналам, которые он нам передаст, исходя из тех указаний, инструкций, которые ему, предполагаю, были даны в ходе его завершившегося пребывания в Вашингтоне», – сказал он.

Дипломат добавил, что РФ готова вернуться к предметному диалогу с Вашингтоном по контртеррористической повестке.

«Несмотря на разного рода вызовы в виде пандемии, ситуации, связанной с инициативами США в области противодействия изменениям климата, и множества других вопросов, которые сегодня, как я понимаю, привлекают основное внимание администрации в Вашингтоне, контртеррористические задачи остаются в центре и в приоритете. Мы готовы к ним вернуться», – сказал Рябков.

Ранее Рябков заявил, что РФ предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности.

Напомним также, что посол США Джон Салливан вернулся в Москву, он надеется на предсказуемые и стабильные отношения с Россией.



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