 

Саакашвили заподозрили в принятии решений во время войны с Россией под наркотиками

26.06.2021, 10:42, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предположил, что экс-президент Михаил Саакашвили принимал решения во время войны с Россией в 2008 году под воздействием наркотиков, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы все видели, как Саакашвили проводил 9 августа 2008 года заседание Совета национальной безопасности, вероятно, нетрезвым. Предположительно он был под воздействием наркотических веществ. Это факт», – сказал премьер-министр, назвав сторонников бывшего президента Грузии «опасностью для стабильности страны».

По его словам, действия политического руководства Грузии во время войны «привели к полному хаосу».

«Наши герои-военные взяли Цхинвали. А потом вмешались политические руководители и испортили ситуацию», – посетовал Ираклий Гарибашвили.

«Я не говорю, что мы могли победить российскую армию. Но ответственность Саакашвили и тогдашних политических руководителей в том, какая беда тогда творилась, какой хаос был», – сообщил глава правительства Грузии.

Он напомнил, что члены партии Саакашвили подписали резолюцию ПАСЕ вскоре после войны, в котором признается ответственность Грузии за начало боевых действий.

Также премьер сказал, что во время правления Саакашвили РФ были переданы стратегические объекты грузинской энергетики, при этом прежними властями Грузии говорилось, что «деньги не пахнут».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу, выступая в парламенте, также заявил о поэтапном строительстве «эффективной, современно оснащенной боеспособной армии» к 2030 году.



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