Гипнотический взгляд женщины: как развить магическую силу глаз

Магнетический взгляд – редкий дар природы. Однако он помогает людям решать массу задач в жизни. Сила глаз поможет человеку расположить к себе собеседника, убедить его в совершении нужного действия, вызывать страх у оппонента. На самом деле никакой магии в этом нет. Развить такую способность можно с помощью упражнений.

Плюсы магического взгляда

Глаза, умеющие хорошо передавать энергию человека, становятся идеальным инструментом для убеждения окружающих. Ведение диалога упрощается. Нужных результатов удается добиваться в максимально короткие сроки. Такой навык будет полезен ораторам, коучам, учителям и представителям других специальностей.

Магический взгляд помогает лучше читать людей, сдерживать их агрессию, быстро отделять ложь от правды. Люди, обладающие выраженной силой глаз, заставляют других показывать свое внутреннее “Я”. Агрессоры, манипуляторы или лгуны под таким пристальным вниманием будут чувствовать себя крайне неуютно.

“Сильные” глаза помогают защититься и от внешней агрессии. Иногда для успокоения визави хватает одного мощного взгляда.

Как развить навык

Сначала следует сосредоточиться на тренировке фокусировки. Не стоит отводить глаза в сторону, часто моргать. Правила тренировки простые, каждый день следует непрерывно смотреть в одну точку, расположенную на расстоянии в 2-3 метра. Моргать и отводить глаза нельзя.

Второй этап – упражнения перед зеркалом. Его нужно проводить только после получения хорошего результата в тренировке фокусировки. Нужно сесть перед зеркалом и смотреть себе в глаза по 5-10 минут. Взгляд при желании можно также сместить на переносицу.

На третьем этапе нужно научиться передавать эмоции. Следует также садиться напротив зеркала, смотреть себе в глаза, но при этом стараться вспоминать разные счастливые или неприятные моменты. Отражению нужно посылать добро, агрессию, любовь, силу. Мимику подключать нельзя. Эмоции нужно передавать взглядом.

В какой глаз смотреть собеседнику

В правый для вас глаз нужно смотреть, если необходимо добиться от собеседника истины, как-то на него повлиять и заставить делать то, что выгодно именно вам. Взгляд в левый глаз идеален для внушения какой-либо информации. Смотреть в переносицу специалисты рекомендуют, если нужно сдержать натиск агрессора или самому проявить силу.

Сила взгляда в психологии

На самом деле о воздействии силы взгляда в психологии до сих пор ходит масса споров. К единому мнению ученые не пришли. Однако они подчеркивают наличие такого явления.

Эксперты считают, что взглядом человек посылает другому информацию прямо в мозг. Визави так или иначе воспримет указанную информацию и даст какой-то отклик.

Тренировка силы взгляда

Для тренировки силы взгляд психологи предлагают несколько упражнений. Они рекомендуют нарисовать на плотном листе бумаги круг диаметром 3 см и прикрепить его к стене на уровне глаз. Далее нужно отойти на 1 метр и пару минут, не моргая, всматриваться в центр. Затем бумагу нужно перенести на метр влево и так же тренировать боковое зрение. После лист нужно расположить на метр правее от себя и повторить процедуру.

Более сложный вариант – фиксация взгляда на круге и поворот головы по часовой стрелке, а затем против. Можно также 1-3 минуты всматриваться в пламя зажженной свечи. Моргать и отводить глаза в сторону нельзя.

В любовной магии и быту

Для завлечения человека на свою сторону взглядом нужно отправлять визави мыслеформы голубого цвета. Успокоить человека поможет зеленовато-розовая палитра. Зародить симпатию поможет посланное человеку мысленно облако розового цвета.

Для успокоения или снятия стресса можно использовать темные или серые лучи. При общении с пессимистом свою голову можно поместить в защиту – своеобразный кокон с фиолетовыми лучами.