 

Чтобы стать европейским космонавтом, нужно пройти конкурс: 3700 человек на место!

26.06.2021, 10:30, Новости дня
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Представители Европейского космического агентства сообщают об огромном количестве заявок от желающих пойти в состав отряда ESA и полететь в космос. Конкурс оказался невиданным: 3700 человек на одно место.

При этом никто не объявлял об открытом отборе кандидатов, при котором заявку мог бы подавать каждый желающий. Наоборот, в списки попали только хорошо подготовленные лица, сообщают представители агентства.

Кстати, данный конкурс побил предыдущий рекорд. В 2008 году ESA также начала набор в отряд космонавтов. Но тогда количество желающих было втрое меньшим. А сейчас заявки подали более 22 тысяч человек. Как пояснили представители ESA, на собеседование будут приглашены не более 1,5 тыс. кандидатов. Остальные будут отсеяны на этапе изучения поданных документов.



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