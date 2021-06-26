Хакеры добывали криптовалюты при помощи пиратских видеоигр

О новой хакерской схеме сообщили представители компании Avast. Как оказалось, распространяя пиратские версии видеоигр, хакеры использовали ресурсы обычных пользователей, при помощи которых майнили криптовалюты.

Все оказалось очень просто. Злоумышленники в игровой контент подсаживали вирус Crackonosh, а тот просто без всякого спроса использовал свободные ресурсы персональных компьютеров жертв. Люди затем удивлялись, почему вдруг падает производительность устройства и сильно растет расход интернет-трафика.

По данным экспертов, за день, таким образом, могли заражать около восьмисот компьютеров. За три года, пока действовала группировка, ее жертвами стали не менее 220 тысяч пользователей. Полученная незаконная прибыль исчисляется в миллионах долларов.