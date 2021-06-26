 

Близкие МакSим сообщили тревожные новости о ее самочувствии

26.06.2021, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Близкие популярной российской певицы МакSим поделились тревожными новостями о ее самочувствии. Отмечается, что за последние дни ее здоровье не улучшилось. Кроме того, поражение легких выросло до 75%.
МакSим продолжает находиться под аппаратом ИВЛ. К тому же ее пока не собираются выводить из искусственной комы. Врачи диагностировали у Марины Максимовой пневмонию, наблюдается низкая сатурация. На сегодняшний день они оценивают состояние артистки как стабильно тяжелое.

Решение об искусственной коме врачи одной из столичных больниц приняли 19 июня. Тогда же МакSим подключили к аппарату ИВЛ. За неделю проводимой терапии состояние российской исполнительницы не улучшилось. В больницу певица попала с поражением легких в 40%. Перед госпитализацией артистка вела активный образ жизни и давала концерты. Тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат, пишет портал «Глобал. МСК».

Сама же Марина Максимова успела рассказать фолловерам, что сделала ПЦР-тест после того, как почувствовала симптомы простуды. Она приняла решение не отменять концерт. На сцену артистка вышла с температурой тела 39. Через несколько дней певица сдала новый тест на коронавирус, но он также оказался негативным. Ее самочувствие начало стремительно ухудшаться, поэтому было принято решение обратиться к врачу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Доцента ВШЭ уволили из-за поста в фейсбуке о сокращениях в вузе

06.10 / Камчатских осьминогов отправят на лечение в «Шарите»

24.03 / В России может появиться новый праздник

06.04 / Психические расстройства связаны с высоким риском смерти после инфаркта

30.12 / СМИ: принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци планируют сыграть вторую свадьбу в 2021 году

10.05 / Тринадцатый апостол

04.06 / Путин дерзко ответил на жалобы Зеленского из-за газа: Сами своими руками все сломали

15.10 / Мнение: Почему коммунисты не работают в коммунах

04.01 / Мнение: Любовь к электромобилям, остывающая Тесла и кроссовер от КАМАЗа

24.04 / Двое детей утонули на Кузбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика