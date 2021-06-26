Близкие МакSим сообщили тревожные новости о ее самочувствии

Близкие популярной российской певицы МакSим поделились тревожными новостями о ее самочувствии. Отмечается, что за последние дни ее здоровье не улучшилось. Кроме того, поражение легких выросло до 75%.

МакSим продолжает находиться под аппаратом ИВЛ. К тому же ее пока не собираются выводить из искусственной комы. Врачи диагностировали у Марины Максимовой пневмонию, наблюдается низкая сатурация. На сегодняшний день они оценивают состояние артистки как стабильно тяжелое.

Решение об искусственной коме врачи одной из столичных больниц приняли 19 июня. Тогда же МакSим подключили к аппарату ИВЛ. За неделю проводимой терапии состояние российской исполнительницы не улучшилось. В больницу певица попала с поражением легких в 40%. Перед госпитализацией артистка вела активный образ жизни и давала концерты. Тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат, пишет портал «Глобал. МСК».

Сама же Марина Максимова успела рассказать фолловерам, что сделала ПЦР-тест после того, как почувствовала симптомы простуды. Она приняла решение не отменять концерт. На сцену артистка вышла с температурой тела 39. Через несколько дней певица сдала новый тест на коронавирус, но он также оказался негативным. Ее самочувствие начало стремительно ухудшаться, поэтому было принято решение обратиться к врачу.