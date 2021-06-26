“Принцесса”. Солист Måneskin в портупеях и розовом наряде позировал в ванной

На снимке Давид в розовом костюме и красных портупеях на голое тело позирует, лежа в ванной.

“Розовый – моя новая одержимость”, – подписал он фото.

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Публикация от Damiano David/Ma * neskin (@ykaaar)

“Ты – моя новая одержимость”, – прокомментировал пост британский фэшн-фотограф Деймон Бейкер.

“Принцесса”, – написала коллега Давида по группе Måneskin, бас-гитаристка Виктория де Анджелис.

Контекст:

Дамиано Давид родился в 1999 году в Риме. В возрасте 15 лет он бросил учебу в лингвистической средней школе и создал вместе с подругой Викторией де Анджелис группу Måneskin. Их дебютный альбом вышел в 2017 году.

Всемирную популярность группа Måneskin получила после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”.

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