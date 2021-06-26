 

Украинские военные рассказали, кто погиб на Донбассе утром 26 июня

26.06.2021, 10:18, Новости дня
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“26 июня 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате обстрела получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, старший солдат Гонар Андрей Николаевич, старший водитель мотопехотной роты”, – говорится в сообщении.

Военные рассказали, что Гонар был уроженцем Кривого Рога и служил в 58 ОМПБр с июня 2019 года.

https://www.facebook.com/58OMPBr/posts/4145264355555813

По данным штаба операции Объединенных сил, украинский военнослужащий погиб в районе населенного пункта Пески под Донецком. Там боевики сегодня утром дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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