 

Беглов: на санкционированных мероприятиях коронавирус распространяется «как-то иначе, медленнее что ли»

26.06.2021, 12:33, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что коронавирусная инфекция не так опасна во время массовых мероприятий, если они были санкционированы властями и проводятся со всеми надлежащими документами.

Комментируя вчерашний фестиваль «Алые Паруса», градоначальник не увидел серьёзной угрозы в массовом скоплении людей.

На санкционированных мероприятиях коронавирус распространяется «как-то иначе»– Я так вам скажу: если это мероприятие оформлено, как надо, со всеми документами… Вот на подобных санкцинированных встречах коронавирус распространяется как-то иначе, медленнее что ли. Можете не верить, но это не только моё наблюдение – это подтверждают врачи, учёные, общественники. Это наука. Может, это из-за общего духа у людей, ведь это как работает: на несанкцинированных митингах все стоят угрюмые, озлобленные на Родину, рожи вот эти кривые все, не зря их милиция ловит. А разрешённые мероприятия, они в положительном ключе проходят, люди радостные, голубоглазые. Позитивный настрой – уже сам по себе мощная вакцина, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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