Гурбангулы Бердымухамедов победил на первом в Туркменистане конкурсе красоты

В Ашхабаде прошёл первый в истории страны конкурс «Мисс Туркменистан».

Несмотря на то, что сражаться за корону первой красавицы со всей страны съехалось более 100 участниц, жюри конкурса единогласно отдало победу присутствовавшему в зале президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Президент не стал отказываться от предложенной чести и поднялся на сцену, где председатель жюри, министр культуры Асланбек Ататюрков, водрузил на его голову 3-килограммовую корону Мисс Туркменистан, сделанную из сплава золота и платины и украшенную бриллиантами. Второе и третье место разделили между собой конь президента, ахалтекинский скакун Сердар, и 22-летняя Зухра Бобокулова.

После церемонии награждения Бердымухамедов, не снимая короны, лично расцеловал всех участниц, после чего сел верхом на Сердара и ускакал на заседание Совета безопасности.

– Для нас честь, что уважаемый лидер Туркменистана согласился принять эту корону. Все наши красавицы поддержали такое решение жюри. Даже Зухра, которая лидировала в голосовании до того, как кто-то предложил кандидатуры президента и его коня, плакала от радости, когда корону Мисс Туркменистан надели на голову главы государства. Думаю, традиция ежегодно выбирать Мисс Туркменистан прочно закрепится в нашем сознании. В ближайшее время мы рассмотрим вопрос о том, чтобы корону первой красавицы внесли в систему государственных орденов, – рассказал министр культуры Туркменистана.

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