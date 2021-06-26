 

В Германии назвали безумием идею о компенсациях Киеву из-за «Северного потока – 2»

26.06.2021, 9:46, Новости дня
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Предложение о компенсациях Украине за запуск газопровода «Северный поток – 2» являются безумием, сообщил лидер «Альтернативы для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.

Немецкий политик считает, что РФ не обязана платить транзитные сборы, если она не использует облагаемые этими сборами маршруты, так как это недопустимо с экономической точки зрения, передает РИА «Новости».

«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. (…) И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы РФ могла бы или должна была бы их выплачивать», – сообщил Крупалла.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2».

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.



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