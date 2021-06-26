В Варшаве рассказали, как РФ оставила Польшу в дураках из-за «Северного потока – 2»

Варшава столкнулась с негативными последствиями в результате борьбы со строительством газопровода «Северный поток – 2», рассказал член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska.

Он отметил, что протест Варшавы против проекта не имел экономического смысла, а был лишь попыткой угодить США, а такая стратегия обязательно потерпит фиаско.

«Как мы знаем, Вашингтон признал поражение: протесты и санкции оказались бесполезными, а мы, как в случае политики поддержки постмайдановской Украины, оказались в роли оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов», – цитирует Модзелевского РИА «Новости».

По мнению профессора, в этой ситуации Запад «предал» Польшу. Между тем введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию может пойти Варшаве на пользу.

«Мы, наконец, добьемся полной и непосредственной диверсификации поставок: мы сможем купить российский газ по более низкой цене в РФ или по более высокой в Германии», – отметил Модзелевский.

Напомним, 15 июня Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Сейм призвал США «как союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода».